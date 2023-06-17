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Bugün toplu taşıma bedava mı? 17 Haziran 2023 YKS'ye girecekler için otobüsler, metro ve metrobüs, vapur ücretsiz mi?

Yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

Üniversite sınavı YKS'ye girecek olan binlerce üniversite adayı ve yakını bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte sınavların yapılacağı okullara gitmek için yola düşecekler. Peki, bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilen konuyla ilgili detaylar...

Giriş: 17.06.2023 - 07:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bugün Üniversite sınavı YKS'nin ilk oturumu Temel Yetenek Testi TYT'de yüzbinlerce üniversite adayı ter dökecek. YKS'ye girecek öğrenciler merak içerisinde yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

  • YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2023? 

    İSTANBUL

    İBB'den yapılan açıklamada; ''17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.'' ifadeleri yer aldı.

    İETT sayfasında yer alan duyuruda ise şu sözlere yer verildi: 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir. Ek sefer uygulaması yapılan hatlar ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

  • ANKARA

    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. ABB'den yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

  • EK SERVİS SAĞLANACAK

    EGO, ayrıca adayların mağdur olmamaları için 17 Haziran Cumartesi 37 güzergahta 85, 18 Haziran Pazar ise 34 güzergahta 75 ilave servis sağlayacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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