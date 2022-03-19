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Bugün televizyonda neler var? 19 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Bugün televizyonda neler var? 19 Mart Cumartesi TV yayın akışı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi severler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 19 Mart TV yayın akışında; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tünel, Gönül Dağı, Recep İvedik 4 ve Survivor All Star programları kıyasıya mücadele edecek. İşte, 19 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

19.03.2022 - 16:15 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 19 Mart TV yayın akışı dizi severler tarafından araştırılıyor. 19 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar merak ediliyor. 19 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tünel, Gönül Dağı, Recep İvedik 4 ve Survivor All Star seyirci karşısına çıkıyor. 19 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)

    02:15 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)

    04:15 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)

    03:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:30 İki Aile

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:45 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

    15:30 En Güzel Bölüm

    16:00 Kaderimin Oyunu

    18:45 Star Haber

    20:00 Tünel (Yabancı Sinema)

    22:45 Tünel (Yabancı Sinema)

    01:30 Aramızda Kalsın

    03:00 Söz

    05:00 İki Aile

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 Şehirden Uzakta

    07:10 Yeşil Deniz

    09:50 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)

    11:40 Tozkoparan İskender

    13:00 Masumlar Apartmanı

    16:10 İhtiyar Kurtlar

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Mendilim Kekik Kokuyor (Yerli Sinema)

    03:40 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Destan

    13:30 Bir Zamanlar Çukurova

    16:30 Adı Sevgi

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Yalnız Kurt

    03:20 Kuruluş Osman

    05:50 Yalnız Kurt

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