19 Mart TV yayın akışı dizi severler tarafından araştırılıyor. 19 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar merak ediliyor. 19 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tünel, Gönül Dağı, Recep İvedik 4 ve Survivor All Star seyirci karşısına çıkıyor. 19 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;