31 Aralık Pazar gecesi tüm ülkede coşkuyla yeni yıl kutlandı. Bu sene hafta sonuna denk gelen yılbaşı birçok vatandaşın 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olup olmadığını araştırmasına neden oldu. Peki, 1 Ocak Pazartesi yani bugün resmi tatil mi? İşte, detaylar...