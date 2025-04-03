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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler ve sağlık ocağı (Aile Hekimliği) çalışıyor mu?

        Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler ve Aile Hekimliği çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla bayram tatili süresi uzatılınca resmi devlet kurumları tatil ilan edilmişti. Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 3 Nisan hastaneler Aile Hekimliği çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:18
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        • 1

          Sağlık ocağı çalışma durumu bayram tatili dolasıyla araştırılıyor. Hastane randevusu almak isteyen veya ilaç yazdırmak için Aile Hekimliğine gitmek isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden işlem yapmaya çalışıyor. Bayram tatili dolasıyla hastanelerin acil servisleri çalışıyor. Peki Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler ve Aile Hekimliği çalışıyor mu?

        • 2

          SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

        • 3

          HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

          Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.

          Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.

          Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.

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