30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos'ta en çok sorulan soruların başında "Bugün resmi tatil mi?" sorusu yer alıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte cevabı...