        Bugün Resmi Gazete'de neler var? 15 Eylül Resmi Gazete kararları

        Bugün Resmi Gazete'de neler var? 15 Eylül Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'nin 15 Eylül tarihli sayısı yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler oldu?

        Giriş: 15.09.2025 - 00:04 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:04
        Bugün Resmi Gazete'de neler var?
        Türkiye'nin gündemini etkileyen düzenlemeler, 15 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. İşte, 15 Eylül Resmi Gazete kararlar

        15 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

        –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

        YÖNETMELİKLER

        –– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanı

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

