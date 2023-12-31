Bugün PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

Yılbaşının gelip çatmasının ardından hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de PTT ve kargoların mesai günleri oldu. Yurt genelinde alışverişlerinin teslimatını bekleyen pek çok vatandaşımız "31 Aralık bugün PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak yarın kargolar ve PTT tatil mi?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte, konuya dair bilgiler...