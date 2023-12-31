Bugün PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu, tatil mi?
Yılbaşı için geri sayım sona erdi. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan bu gece yeni yıl olarak kutlanacak ve yarın pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil sebebiyle kapalı olacak. Bu kapsamda gözler "1 Ocak 2024 yarın PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta PTT ve kargoların çalışma durumuna ilişkin detaylar...
- 1
Yılbaşının gelip çatmasının ardından hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de PTT ve kargoların mesai günleri oldu. Yurt genelinde alışverişlerinin teslimatını bekleyen pek çok vatandaşımız "31 Aralık bugün PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak yarın kargolar ve PTT tatil mi?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte, konuya dair bilgiler...
- 2
31 ARALIK BUGÜN PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
31 Aralık günü resmi tatil günlerinden biri değil. Ancak bugün pazar günü olması sebebiyle PTT ve kargolar dağıtım yapmıyor. 31 Aralık Pazar günü haftalık izin olması sebebiyle bugün kargolar ve PTT kapalı olacak.
- 3
1 OCAK 2024 YARIN PTT VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın PTT ve kargolar hizmet vermeyecek. Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2023 Salı gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecekler.
-
- 4