01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün yılbaşı. Türkiye'nin bir çok bölgesinde yılbaşı çoşkuyla karşılandı. 1 Ocak 2019 Salı günü yani yılbaşı günleri Türkiye'de resmi tatil olarak bilinmekte. Resmi tatillerde de en çok merak edilen soruların başında kurumsal yerlerin çalışma saatleri. Bugün PTT, eczaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu da oldukça merak ediliyor.
Bugün PTT, eczaneler ve bankalar açık mı, kapalı mı?
PTT, eczaneler ve bankalar bugün kapalı olacak. PTT ve bankalar Çarşamba günü normal mesai saatlerinde açılacak. Eczaneler ise nöbetçi eczene durumuna göre çalışacaklar.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2019
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2019
1 Ocak 2019 – Salı
1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Haftasonuyla birleştirmek isterseniz 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanarak dört günlük bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isterseniz yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.
23 Nisan 2019 – Salı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yine haftasonu tatiliyle birleştirmek isteyenlerin pazartesi günü izin kullanması gerekecek. 23 Nisanı günübirlik turlarla değerlendirebilirsiniz.
1 Mayıs 2019 – Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasında resmi tatil olmasını avantaja çevirerek perşembe ve cuma günlerinde izin alabilir, haftasonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük dolu dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.
19 Mayıs 2019 – Pazar
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Haftasonu tatili yapabileceğiniz gibi kutlamalara katılarak dolu dizgin bir bayram geçirebilirsiniz.
2019 Ramazan Bayramı Hangi Gün?
2019 Ramazan Bayramı bu sene 3 Haziran Salı günü arefe günü başlıyor. 4 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramının birinci günü, 6 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramının son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Haftasonu tatiliyle birlikte 6 günlük bir ramazan bayramı tatili sizleri bekliyor.
15 Temmuz 2019 – Pazartesi
15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu tatilinin ardından gelen günde anma programlarına katılabilir, tatil programı yapabilirsiniz.
2019 Kurban Bayramı Hangi Gün?
2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefeyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. 5 günlük bayram tatili boyunca Kurban Bayramı turlarına katılabilirsiniz.
30 Ağustos 2019 – Cuma
30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. İsterseniz Zafer Bayramı kutlamalarına katılabilir ya da 3 günlük tatil fırsatını değerlendirebilirsiniz.
29 Ekim 2019 – Salı
29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını kutlayacağız. Salı gününe denk gelen bu günde kutlamalara katılabilir ya da pazartesi günü için izin alarak 4 günlük bir sonbahar tatili planı yapabilirsiniz. 29 Ekim otelleri arasından rezervasyon yaparak konsept otellerde tatil yapma imkanını elde edebilirsiniz.
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