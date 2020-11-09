10 Kasım Salı günü Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yılında anılacak. Bu özel gün öncesi herhangi bir tatil olup olmadığını vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Peki , Bugün PTT, bankalar, kargolar açık mı? İşte 9 Kasım PTT, bankalar ve kargolar çalışma saatleri

BUGÜN PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

9 Kasım Pazartesi ve 10 Kasım Salı günü tüm PTT, bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık olacaktır.