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        Haberler Bilgi Spor Bugün oynanacak maçlar? 5 Temmuz Cuma EURO 2024 maç takvimi

        Bugün oynanacak maçlar? 5 Temmuz Cuma EURO 2024 maç takvimi

        Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye rakiplerini saf dışı bırakarak üst tura yükselen takımlar arasında yer aldı. Bu kapsamda sporseverler "Bugün oynanacak maçlar neler, bugün kimin maçı var?" sorularını gündeme getirdi. İşte, EURO 2024 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:30
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        • 1

          EURO 2024 son 16 turu maçlarının ardından gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. İspanya ve Almanya çeyrek finalde eşleşirken İngiltere, İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Portekiz- Fransa ve Hollanda- Türkiye ile yarı final için mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 5 Temmuz Cuma EURO 2024 maç takvimi...

        • 2

          İspanya- Almanya 19.00

          Stuttgart Arena'da oynanacak olan İspanya- Almanya çeyrek final maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem A. Taylor yönetecek.

        • 3

          Portekiz- Fransa 22.00

          Portekiz çeyrek final bileti için Fransa ile karşılaşacak. Volksparkstadion'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yarı finalisti belirleyecek olan müsabakada İngiliz hakem M. Olivier düdük çalacak.

        • 4

          EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Çeyrek finalde yarının maç programı şöyle:

          6 Temmuz Cumartesi:

          19.00 İngiltere- İsviçre (Düsseldorf Arena)

          22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)

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