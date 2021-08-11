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Bugün oruç kaçta açılıyor? 11 Ağustos (İstanbul, Ankara, Bursa) sahur (imsak) ve iftar saatleri 2021

Bugün oruç kaçta açılıyor? sorusu gündemde. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başladı. Pek çok Müslümanın Muharrem ayının belli bir döneminde oruç tuttuğu biliniyor. Bugün oruçlu olan vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki, oruç ne zaman, saat kaçta açılır 2021? 11 Ağustos (İstanbul, Ankara, Bursa) sahur ve iftar saatleri

11.08.2021 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün oruç kaçta açılıyor? 11 Ağustos (İstanbul, Ankara, Bursa) sahur (imsak) ve iftar saatleri 2021

Muharrem ayında oruç tutacak olan Müslümanlar 11 Ağustos sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İlahi dinlerde Muharrem ayında oruç tutmak çok yaygın bir ibadettir. İşte Muharrem ayı niyetiyle otu. tutmak isteyen Müslümanalar için Diyanet İşleri iftar saatleri

MUHARREM ORUCU KAÇTA AÇILACAK?

11 Ağustos İstanbul iftar saati: 20.16

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:24 06:03 13:14 17:05 20:16 21:48
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:25 06:04 13:14 17:05 20:15 21:46
13 Ağustos 2021 Cuma 04:27 06:05 13:14 17:04 20:13 21:45
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:28 06:06 13:14 17:03 20:12 21:43
15 Ağustos 2021 Pazar 04:30 06:07 13:14 17:03 20:11 21:41
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:31 06:08 13:13 17:02 20:09 21:39
17 Ağustos 2021 Salı 04:33 06:09 13:13 17:01 20:08 21:37

11 Ağustos Ankara iftar saati: 19.58

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:13 05:49 12:59 16:48 19:58 21:28
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:14 05:50 12:59 16:48 19:57 21:27
13 Ağustos 2021 Cuma 04:16 05:51 12:59 16:47 19:56 21:25
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:17 05:52 12:58 16:47 19:54 21:23
15 Ağustos 2021 Pazar 04:18 05:53 12:58 16:46 19:53 21:21
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:20 05:54 12:58 16:45 19:52 21:20
17 Ağustos 2021 Salı 04:21 05:55 12:58 16:45 19:50 21:18

11 Ağustos Bursa İftar saati: 20.14

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:27 06:04 13:14 17:04 20:14 21:44
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:28 06:05 13:14 17:03 20:13 21:43
13 Ağustos 2021 Cuma 04:30 06:06 13:14 17:03 20:11 21:41
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:31 06:07 13:14 17:02 20:10 21:39
15 Ağustos 2021 Pazar 04:33 06:08 13:13 17:02 20:09 21:37
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:34 06:09 13:13 17:01 20:07 21:36
17 Ağustos 2021 Salı 04:36 06:10 13:13 17:00 20:06 21:34

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