Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "28 Aralık Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 28 Aralık Perşembe okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...