Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili ilan edildi?
Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve soğuk hava açıklamaları sonrasında okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "28 Aralık Perşembe okullar tatil mi, bugün hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtı ile kar tatili olan iller listesi...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "28 Aralık Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 28 Aralık Perşembe okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
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28 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti.
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BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
28 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Valilik tarafından açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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