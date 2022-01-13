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Bugün okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Perşembe il il kar tatili tatil haberleri geldi! Hangi illerde okullar tatil?

Okullara kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Bugün okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe hangi illerde okullar tatil sorularının yanıtı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Ülkeyi etkisi altına alan kar ve fırtına sonrası pek çok bölgeden kar tatili haberi geldi. İşte 13 Ocak Perşembe bugün okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

13.01.2022 - 08:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bugün (13 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 13 Ocak 2022 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

  • KONYA 

    Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

    İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

     

    Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

  • BAYBURT 

    Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

     

    Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlimiz ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 13 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

  • AĞRI 

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

  • TUNCELİ 

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde eğitim öğretime 13 Ocak Perşembe ara verildiği ifade edildi.

    Açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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