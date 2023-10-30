Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Türkiye genelinde büyük bir coşku içinde kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından yarın okul var mı sorusunu beraberinde getirdi. Peki, "Bugün okullar tatil mi oldu, ders var mı, 30 Ekim okullar açık mı, kapalı mı?" İşte 30 Ekim Pazartesi okulların durumu...