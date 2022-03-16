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Bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart tatil olan iller listesi

Bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart tatil olan iller listesi…

16 Mart tatil olan iller listesi binlerce öğretmen, öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının tüm yurdu etkisi altına almasının ardından geçtiğimiz hafta pek çok ilde okullar tatil edilmişti. Peki, Bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, 16 Mart tatil olan iller listesi…

16.03.2022 - 11:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Geçtiğimiz haftadan beri etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Binlerce öğrenci ve velinin gözü 16 Mart tatil olan iller listesine çevrildi. Bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, kar tatili olan iller…

  • RİZE

    Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi. 

  • GÜMÜŞHANE

    Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerindeki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

    Gece yarısından sonra etkili olan kar yağışının ardından özellikle sahile en yakın ilçe konumundaki Kürtün ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, Torul ilçesi ve merkez ilçe de yağıştan nasibini aldı.

    Diğer ilçeleri etkilemeyen kar yağışının ardından Gümüşhane Valiliği Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime 16 Mart Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. Duyuruda ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • ORDU

    İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında,

    Perşembe ilçemizde; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde; Kırsal Mahallelerdeki okullar ile İlçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

    Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

  • GİRESUN

    Köy okullarında eğitim öğretime, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

    İl Merkezinde ki okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün idari izinli sayılacaklardır.

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