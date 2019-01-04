Kırklareli’nde bir ilçede daha okullar tatil

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışının akşam saatlerinde etkisi göstermesiyle Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Keşan'da okullar tatil edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı dolayısıyla okullar bir gün tatil edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Keşan İlçemizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı artarak devam etmekte olup, yer yer tipi görülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe genelinde 04/01/2019 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle Eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi

Malkara’da eğitime kar engeli

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği kaydedildi.

Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde hakim olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelindeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 04.01.2019 Cuma günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.

Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili

Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.

Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisin artırması, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ile kar kalınlığının yaklaşık yarım betreyi bulduğu Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Yetkililer, bölgedeki kar yağışını süreceğini, kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uludere'de okullar 1 gün tatil edildi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.



Uludere Kaymakamlığı, ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçemiz merkez, merkeze bağlı belde ve tüm köy okullarında bugün okullar tatil edilmiştir" denildi.