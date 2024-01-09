Ankara'da bugün (9 Ocak Salı) okullar tatil mi?
Ankara'da bugün okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Meteorolojiye göre, Ankara bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu havaya bürünecek. Peki, bugün (9 Ocak Salı) Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...
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Türkiye yavaş yavaş kışın etkisine giriyor. 9 Ocak günü yılın ilk karı İstanbul'a düştü. Yarın Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı beklenirken, aniden düşen sıcaklıklar kışı hissetirmeye başladı. Peki, bugün (9 Ocak Salı) günü Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...
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BUGÜN 9 OCAK SALI ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün 9 Ocak günü Ankara'da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde haberimize ekleme yapacağız.
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YARIN 10 OCAK ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Ancak yarın (10 Ocak Çarşamba) günü için Ankara'da okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.
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