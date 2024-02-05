6 Şubat bugün okullar tatil mi?
Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremlerin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Binlerce can kaybı ve yıkıma sebep olan deprem felaketi ardından bir yıl geçti. Bu acı günde yurt genelinde anma törenleri düzenlenirken bugün okullarda ders işlenip işlenmeyeceği öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte "6 Şubat resmi tatil mi, bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı...
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Deprem felaketinin üzerinden tam bir sene geçti. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat gününde Türkiye acı bir haberle güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremler 11 ilimizde büyük bir felakete sebep oldu. Yurt genelinde düzenlenecek anma törenleri ile okulların özellikle deprem bölgesinde resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...
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6 ŞUBAT 2024 RESMİ TATİL Mİ?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.
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Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.
Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.
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BUGÜN 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümünde Hatay’da bugün okullar tatil olacak.
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Konuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir”.
Diğer illerimizden tatil açıklaması geldiği takdirde haberimize eklenecek.