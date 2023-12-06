ÜÇ BÜYÜK KENTTE SAĞANAK

Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

3 KENT İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öte yandan, yarın beklenen yağışların; Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.