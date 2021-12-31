Haftanın son okul günü aynı zamanda yılın son günü olan 31 Aralık'a denk gelince, 31 aralık okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. 2022 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Blindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen bugün okullar açık mı, tatil mi, ders olacak mı sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...