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Bugün okullar yarım gün mü, tatil mi? 31 Aralık okul var mı, tam gün mü? 31 Aralık yılbaşında okul öğleden sonra yarım gün mü, tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşında okullar tatil mi, öğleden sonra yarım gün mü tatil mi?

31 Aralık Cuma günü en çok merak edilen konulardan biri de okullar tatil mi sorusunun cevabı oldu. Bilindiği gibi her sene eski seneyi yeni seneye bağlayan 31 Aralık günü yılbaşı olarak kutlanıyor. Yılbaşında okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşında okullar açık mı, öğleden sonra yarım gün mü?

31.12.2021 - 10:39 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Haftanın son okul günü aynı zamanda yılın son günü olan 31 Aralık'a denk gelince, 31 aralık okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. 2022 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Blindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen bugün okullar açık mı, tatil mi, ders olacak mı sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz... 

  • 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

    Yılbaşı olarak bilinen 31 Aralık, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden ibaret olacak.

  • BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık 2021 tarihi resmi tatil olmadığı için 31 Aralık Cuma günü okullar açık olacak ve tam gün ders işlenecek. 

  • 2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    2022 Yılbaşı Tatili

    2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

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