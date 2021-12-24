24 Aralık kar tatili olan iller

Bugün (24 Aralık) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 24 Aralık 2021 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

24 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLERİN LİSTESİ

VAN'DA KAR TATİLİ

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

TRABZON'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RİZE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ZONGULDAK'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece geç saatlerinden itibaren don ve buzlanma olayı ile ulaşımda meydana getireceği aksamalar nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.

İl merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim kapsamındaki okullar da 24 Aralık Cuma günü bir eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde 24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir " dedi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay da taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil olduğunu açıklayarak "Köy yollarımızdaki buzlanma riskinin devam etmesi sebebiyle 24 Aralık 2021 Cuma günü de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kilimli ve Kdz. Ereğli ilçelerindeki tüm okullar ile Gökçebey ve Alaplı ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

BARTIN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bartın'da don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yarın tatil edildi.

Bartın Valiliği kar yağışı sonrası bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini değerlendirerek, yarın il genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

ARTVİN'DE KAR TATİLİ

Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık Cuma günü olmak üzere Artvin' merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan Artvin’de kar yağışı nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri de eğitime ara verilmişti.