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Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Bugün kar tatili var mı?

Yoğun kar yağışı pek çok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Peki, 21 Mart Bugün okullar tatil mi? İşte, tatil edilen iller...

21.03.2022 - 08:11 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yurda geri dönmesiyle birlikte bazı illerde ulaşımda aksaklık yaşanırken pek çok ilde eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan binlerce veli ve öğrenci "Bugün 21 Mart tatil mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 21 Mart Pazartesi tatil olan iller....

  • BOLU

    Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

    Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

  • DÜZCE

    Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

    Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

  • SAMSUN

    Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

  • ORDU 

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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