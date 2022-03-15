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Bugün okullar tatil mi? 15 Mart Salı günü okul var mı, yok mu? 15 Mart 2022 Kar tatili olan il ve ilçeler...

Bugün okullar tatil mi? 15 Mart okul var mı? Kar tatili olan il ve ilçeler...

Aybar soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına almış ve beraberinde yoğun kar yağışını getirmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. Peki, bugün okullar tatil mi? 15 Mart Salı tatil olan iller...

15.03.2022 - 07:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Sibirya'dan gelen kar fırtısı devam ederken valiliklerden kar tatili kararları geliyor. Binlerce öğretmen, öğrenci ve velinin gözü 15 Mart Salı günü eğitime ara verilen iller merak konusu oldu. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? İşte 15 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

  • SAMSUN

    Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklanan okullarda uzaktan eğitimin ise devam edeceği belirtildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, 19 Mayıs, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilen okullar da yer aldı. Yüz yüze eğitime ara verilen okullarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

  • TRABZON

    Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

  • RİZE

    Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Rize’de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

  • GİRESUN

    Giresun'da kar yağışı nedeniyle 13 ilçedeki okullarda yarın için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında, valilik makamında toplanarak Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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