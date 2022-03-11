Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bugün okullar tatil mi? 11 Mart 2022 Cuma tatil edilen iller listesi! Valiliklerden eğitime ara açıklamaları

Bugün okullar tatil mi? 11 Mart 2022 Cuma tatil edilen iller listesi...

11 Mart Cuma tatil edilen iller binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından pek çok ilde eğitime ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte, kar tatili edilen iller listesi ve son dakika açıklamaları...

11.03.2022 - 08:10 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Megaknet başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alırken Valiliklerden tatil açıklamaları gelmeye devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin gözü kar tatili haberlerine çevrildi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte, 11 Mart eğitime ara verilen iller listesi...

  • 11 MART BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. İşte, 11 Mart kar tatili edilen illerin listesi...

  • İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ!

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

  • KOCAELİ

    Meteoroloji verilerine Kocaeli'de etkili olacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valilik tarafından yapılan açıklamayla okullar 14 Mart Pazartesi günene kadar tatil edildi.

    Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısından çıkan kararlar şu şekilde;

    1.    10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

    2.    Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

    3.    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

    4.    Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde “Yüz Yüze Eğitime” 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    5.    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına,

    6.    Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

  • YALOVA

    Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.