Yarın okullar tatil mi? Yılbaşı tatili için geri sayım sona erdi. Kutlanan yılbaşı ile sonrası için plan yapacaklar ise "Yarın okullar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak bugün resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...