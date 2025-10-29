30 Ekim Perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ardından, öğrenciler ve veliler şimdi 30 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim'de tam gün devam eden resmi tatilin ardından, gözler 30 Ekim'e çevrildi. "Bugün ders var mı, okullar tatil mi?" sorusu, tatil planlarını şekillendirmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona ererken, tatilin uzayıp uzamayacağı sorusu gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 30 Ekim 2025 Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Resmi tatil takvimine göre yalnızca 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim günü tatil sayılıyor. Peki, 30 Ekim’de okullar açık mı, dersler normal şekilde devam edecek mi? Detaylar haberimizde...
30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?
30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar resmi olarak tatil değildir. 30 Ekim 2025 Perşembe günü dersler normal seyrinde işlenecektir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'te başlamış ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak sona ermiştir. Toplam resmi tatil süresi 1,5 gündür.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bitimiyle birlikte, 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Kamu kurumları, bankalar ve diğer resmi daireler de 29 Ekim'deki tam günlük tatilin ardından 30 Ekim Perşembe günü normal çalışma düzenine geri dönecektir.