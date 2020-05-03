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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

KREMALI PATATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

4 adet patates

6 bardak su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

4 diş sarımsak

KREMALI PATATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye tereyağını ekleyip eritin. Küp küp doğranmış patatesleri, rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ilave edip kavurun. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. İçerisine suyunu ekledikten sonra malzemeler iyice pişene kadar ocağın altını kapamayın. Patateslerin piştiğini gördükten sonra çorbayı blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin ve kremayı ekleyip 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Üzeri için, bir sos tenceresinde tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin ve çorbanın üzerine gezdirin. Kremalı patatesli çorbanız hazır! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ISPANAKLI LAZANYA İÇİN TARİFLER

8 adet lazanya yaprağı

Su

ISPANAKLI LAZANYANIN İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo ıspanak

2 adet orta boy soğan

Ayçiçek yağı

2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

10-15 adet kültür mantarı

Tuz

Karabiber

Pul biber

BEŞAMEL SOS İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

ISPANAKLI LAZANYA NASIL YAPILIR?

Soğanları jülyen doğrayın. Mantarları ince doğrayın. Bir tavada ayçiçek yağını ısıtın. Önce soğanları ardından mantarları ekleyip, soteleyin. Ardından ıspanakları ince doğrayıp, tavaya ilave edin. Ispanaklar yumuşadıktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırıp, hafif soğumaya bırakın.

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ilave edip, kavurun. Kavrulan una, sütü ilave edip iyice karıştırın. Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın. Hafif akışkan bir kıvam olacak şekilde beşamel elde edin.

Bir tencereye su ve tuz koyup, kaynamaya bırakın. Kaynayan suda lazanya yapraklarını ortalama 1 dakika haşlayıp kenara alın.

Fırın tepsisine beşamelden 2 yemek kaşığı gezdirin. Üzerine lazanya yerleştirin. Ardından 2 yemek kaşığı beşamel, beyaz peynir ve hazırladığınız iç harçtan ilave edin. Tekrar lazanya yapraklarından koyup, beşamel ve iç harçtan koyun. Bütün malzemeler bitinceye kadar bu işlemi devam ettirin. En son koyduğunuz lazanya yaprağının üzerine beşamel ilave edin. Ardından rende kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. ıspanaklı lazanyanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

ÇİKOLATALI PUDİNG TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı süt

8 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

ÇİKOLATALI PUDİNG NASIL YAPILIR?

Vanilya ve tereyağı dışındaki bütün malzemeleri tence içine alıp homojen şekilde karıştıralım. Ardından orta ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Kaynayınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim. Mikserle bir kez karıştırıp kaselere dolduralım. Soğuyan pudinglerinizi Hindistan ceviziyle süsleyip sunabilirsiniz.