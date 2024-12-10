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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün ne günü, 10 Aralık ne günü? 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedir?

        Bugün ne günü? 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedir?

        Aralık ayında ilk hafta geride kalırken, 10 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün, İnsan Hakları Günü olarak dünya genelinde kutlanmaktadır. Peki, "10 Aralık İnsan Hakları Günü nedir?" İşte 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 00:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:25
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        • 1

          Bugün ne günü sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Dünya farklı noktalarında bazı özel günler farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "Bugün ne günü, 10 Aralık ne günü?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki tüm devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve genişletilmesi konusunda birleşti.

          Bu hedef doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de bir İnsan Hakları Bildirisi hazırlandı. Bu bildiri 10 Aralık 1948'de BM Genel Kurulunun Paris'te yapılan oturumunda Birlemiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi olarak kabul edildi.

          Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı.

        • 3

          Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

          İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

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