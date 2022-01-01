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Bugün marketler kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında bakkallar, zincir marketler (A101, BİM, ŞOK) kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Bugün marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak yılbaşında bakkallar, zincir marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde markete, bakkala gitmesi gereken vatandaşların gündeminde marketlerin çalışma saatleri var. 1 Ocak Cumartesi günü yeni yılın ilk günün olması nedeniyle resmi tatil kabul ediliyor. Bugün marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak yılbaşında bakkallar, zincir marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

01.01.2022 - 10:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 yılının ilk sabahında en çok merake edilen konulardan biri de marketler ve bakkallar kaçta açılıyor sorusunun cevabı oldu. 1 Ocak Cumartesi günü yani bugün yeni yıl tatili olarak resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu daireler, bankaların, kargo şirketleri, eczaneler kapalı olur. İşte sabah alışverişi için markete gitmesi gereken vatandaşların merakla takip ettiği marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık sorusunun cevabı...

  • MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

    1 Ocak Cumartesi günü ülke genelinde kabul edilen resmi tatilde marketler ve bakkalların çalışma saatleri değişmiyor. Market ve Bakkalların açılış saatleri normal mesai saatlerindeki işleyişe göre devam ediyor. 

  • ZİNCİR MARKETLER (BİM, A101, ŞOK) KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    A101: Hafta içi ve Hafta sonu: 08.30 - 21.00 (Şubelere göre açılış ve kapanış saati değişebiliyor)

    BİM: Hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 21.000 (Şubelere göre açılış ve kapanış saati değişebiliyor)

    ŞOK: Hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 21.000 (Şubelere göre açılış ve kapanış saati değişebiliyor)

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