2022 yılının ilk sabahında en çok merake edilen konulardan biri de marketler ve bakkallar kaçta açılıyor sorusunun cevabı oldu. 1 Ocak Cumartesi günü yani bugün yeni yıl tatili olarak resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu daireler, bankaların, kargo şirketleri, eczaneler kapalı olur. İşte sabah alışverişi için markete gitmesi gereken vatandaşların merakla takip ettiği marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık sorusunun cevabı...