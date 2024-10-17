Bugün Malatya’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz gün meydana gelen Malatya depremi, çevre illerden de hissedildi. Büyüklüğü 5.9 olarak ölçülen sarsıntı sonrası 5 ilde okullar bir gün tatil edildi. Bugün depremin merkez üssü olan Malatya’da okulların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklama Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Peki, 17 Ekim Perşembe Malatya’da okullar tatil oldu mu, ders var mı yok mu? İşte o açıklama!