Bugün Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil oldu mu, ders var mı?
Geçtiğimiz gün Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Bugün depremin merkez üssü olan Malatya'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusuydu. Bu noktada araştırılan ''Bugün Malatya'da okullar tatil mi, ders var mı?'' sorusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması ile yanıt buldu. İşte, 17 Ekim 2024 Malatya okullarda son durum…
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Bugün Malatya’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz gün meydana gelen Malatya depremi, çevre illerden de hissedildi. Büyüklüğü 5.9 olarak ölçülen sarsıntı sonrası 5 ilde okullar bir gün tatil edildi. Bugün depremin merkez üssü olan Malatya’da okulların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklama Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Peki, 17 Ekim Perşembe Malatya’da okullar tatil oldu mu, ders var mı yok mu? İşte o açıklama!
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BUGÜN MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte okullar 1 gün tatil edilmişti.
Deprem nedeniyle Malatya'da eğitim ve öğretime bugün de ara verildi.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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MALATYA VALİSİ’NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini belirtti.
Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."
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