Futbolda yerel liglere ara verilmesi nedeniyle maç programları da merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce futbolsever, bugün hangi maçların oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü itibariyle Avrupa futbolunda maç var mı?