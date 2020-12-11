İşte en güncel koronavirüs tablosu!

AA

Vatandaşlar son dakika korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel koronavirüs tablosu ve vaka ile vefat sayısı hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Dün açıklanan corona virüsü tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti. Peki 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

11 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu saat 19.00'dan sonra açıklayacak.

10 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısı için geri sayım başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye, güvenilir olduğunu bildiği ve etkinliği ortaya konulan inaktif SinoVac aşısını tercih etse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla teması kesmiyor.

Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.

Türkiye, Rusya'da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.

Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, "Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi" üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.

SİNOVAC AŞISINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye'de olacak.

Aşı, Türkiye'de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

İKİ DOZ YAPILACAK

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.

Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.

18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.

Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kovid-19 aşısı yaptıracağı bildirildi.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da, Kovid-19 tedbirleri artırıldı.

Kentte işlek caddelerde görevli polis, jandarma ve zabıta ekip sayısı artırıldı, sahillerde, park ve bahçelerde birtakım tedbirler alındı, bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde de kişi sınırlamasına gidildi.

Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu caddeye girişleri 3 bin 500 kişiyle sınırlandırdı.

Caddenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Burada nöbet tutan zabıta ekipleri ise maske takmayan veya sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sık sık uyarıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

Vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi bünyesinde 70 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekibi kuruldu.

Ekipler, Muratpaşa ilçesinde kasım ayında vaka görülen bin 500, aralık ayının ilk 9 gününde ise 650 sitede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

YURT GENELİNDEKİ TEDBİRLER

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2, Gümüşhane, Sivas ve Burdur'da ise birer köyde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar'da tedbirlerine uymayıp bir binanın bodrum katında kumar oynayan 16 kişiye toplam 19 bin 600 lira ceza kesildi.

Kastamonu'da tedbirlere uymayan 182 kişiye 219 bin lira para cezası uygulandı.

Ordu ve Karabük'te bazı caddelere HES kodu uygulamasıyla giriş yapılabilecek.

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı vatandaşların hastalıkla ilgili sorularını yanıtlamak için kurduğu Bilgi ve Danışma Hattı'nda çalışan sayısını artırdı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sputnik V" isimli aşıyı geliştiren Rusya ile anlaşma imzaladığını ve yıl sonundan önce 300 bin kişiye uygulanacağını açıkladı.

Fernandez, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı için dün Rusya Milli Servet Fonu ile anlaşmanın imzalandığını ve AstraZeneca ile Covax'ın ardından Arjantin'in Kovid-19 aşısı için 3. anlaşmayı yaptığını bildirdi.

"Sputnik V" aşısına güvendiğine dikkati çeken Fernandez, ülkesinde aşıyı ilk kendisinin olacağını kaydetti.

Aşının salgın problemini tamamen ortadan kaldırmadığını söyleyen Fernandez, halka "temkinli olma" çağrısı yaptı.

Fernandez, "Ocak ve şubatta 10 milyon Arjantinliye uygulamak üzere yeterli miktarda aşıya sahip olacağız." dedi.

Devlet Başkanı Fernandez, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını kasımın başında açıklamıştı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19’a karşı toplu aşılama 5 Aralık’ta başlamıştı.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 138 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 429 bin 280’e yükseldi.

Son 24 saatte 56 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 603’e, iyileşenlerin sayısı 374 bin 301’e ulaştı.

Pakistan’da 27 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

ENDONEZYA

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 33 artarak 598 bin 933’e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 165 artışla 18 bin 336’ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 530 artışla 491 bin 975’e ulaştı.

MALEZYA

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, bugün 2 bin 234 yeni vaka ile ülkedeki en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı gözlemlenirken, toplam vakalar 78 bin 499'a yükseldi. 1112 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 66 bin 236'ya, aktif vaka sayısı ise 11 bin 867'ye ulaştı.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 396'ya çıktı.

JAPONYA

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 968 artarak 173 bin 124’e, ölü sayısı 25 artışla 2 bin 525’e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 445 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 543 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.