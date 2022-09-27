Bugün kimin maçı var ve hangi maç hangi kanalda 27 Eylül Salı 2022? Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var ve hangi maç hangi kanalda 27 Eylül Salı 2022?

UEFA Uluslar Ligi'nde sona gelindi. Gün itibariyle gruplarda son maçların oynanacağı turnuvada gözler bu akşama çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, futbolda 27 Eylül Salı gününün programı...

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