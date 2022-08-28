Bugün kimin maçı var ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak 28 Ağustos Pazar 2022? Hangi lig hangi kanalda izleniyor? Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta başlayacak?

Bugün kimin maçı var ve hangi kanalda 28 Ağustos 2022? Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta?

2022-2023 sezonunda daha ilk haftalardan zirve yarışı ve alt sıralar karıştı. Süper Lig ve 5 büyük Avrupa liginin yakından takip eden futbolseverler haftanın son gününde ekranlara gelecek maçları merak ediyor. Peki, bugün hangi önemli maçlar var ve hangi kanallarda ekranlara gelecek?

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