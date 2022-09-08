Bugün kimin maçı var 8 Eylül 2022 Perşembe? Bugün hangi maçlar var ve hangi kanallarda yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda? Avrupa Ligi hangi kanalda, Konferans Ligi nerede izleniyor?

Bugün kimin maçı var 8 Eylül 2022 Perşembe? Bugün hangi maçlar var ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Futbolda Avrupa kupaları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu kez de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in sahne alacağı gecede oynanacak mücadeleleri bir araya getirdik...

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