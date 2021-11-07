Bugün oynanacak maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Spor severler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün gerçekleşecek karşılaşmalar...

7 KASIM PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 | Göztepe - İttifak Holding Konyaspor | beIN Sports 2

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe evinde İttifak Holding Konyaspor 'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

16:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray | beIN Sports 1

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

16:00 | Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor | beIN Sports 2

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

19:00 | Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor | beIN Sports 1

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.