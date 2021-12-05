Bugün oynanacak maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Spor severler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün gerçekleşecek karşılaşmalar...

5 ARALIK PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 | Yukatel Kayserispor - FTA Antalyaspor beIN | SPORTS 1

Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile FraportTav Antalyaspor maçı saat 13.30’da başlayacak ve karşılaşma da Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

16:00 | Atakaş Hatayspor - Başahşehir | beIN SPORTS 1

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

16:00 | GZT Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük | beIN SPORTS 2

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak

19:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | beIN SPORTS 1

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorba Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak