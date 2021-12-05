Bugün oynanacak maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Spor severler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün gerçekleşecek karşılaşmalar...
5 ARALIK PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 | Yukatel Kayserispor - FTA Antalyaspor beIN | SPORTS 1
Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile FraportTav Antalyaspor maçı saat 13.30’da başlayacak ve karşılaşma da Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
16:00 | Atakaş Hatayspor - Başahşehir | beIN SPORTS 1
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
16:00 | GZT Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük | beIN SPORTS 2
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak
19:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | beIN SPORTS 1
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorba Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!