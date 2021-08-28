Bugün oynanacak maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Spor severler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün gerçekleşecek karşılaşmalar...
28 AĞUSTOS CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER TOTO SÜPER LİG MAÇLARI
19:15 | M. Başakşehir - Y. Kayserispor | beIN SPORTS HD 1
Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan iki takım, Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, 3. haftanın Cumartesi seansında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında her iki takımın da ligdeki ilk galibiyetlerini almanın hesaplarını yaptığı bu zorlu mücadele saat 19:15'de beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
19:15 | ÖK Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | beIN SPORTS HD 2
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Yeni Malatya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçın heyecanı 19:15'te beIN SPORTS HD 2'de yaşanacak.
21:45 | Beşiktaş - V. F. Karagümrük | beIN SPORTS HD 1 - 4K
Süper Lig'in üçüncü haftasında son şampiyon Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek...
Vodafone Park'ta Cumartesi akşamı 21:45'te başlayacak 90 dakikayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
21:45 | A. Hatayspor - A. Alanyaspor | beIN SPORTS HD 2
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından izleyici ile buluşacak.
DİĞER KARŞILAŞMALAR
19.10 Kocaelispor-Samsunspor TRT Spor
19.15 Keçiörengücü-Adanaspor TRT Avaz
19.30 Liverpool-Chelsea S Sport 1
19.30 Atalanta-Bologna S Sport 2
20.00 Porto-Arouca S Sport 2
20.30 Elche-Sevilla Spor Smart
20.30 Real Sociedad-Levante Spor Smart 2
21.45 Menemenspor-Ümraniyespor TRT Avaz
21.45 Bursaspor-Eyüpspor TRT Spor
21.45 Juventus-Empoli S Sport 2
22.30 Famalicao-Sporting Lisbon S Sport 2
23.00 Real Betis-Real Madrid Spor Smart
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