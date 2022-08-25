Futbol dünyası bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak play-off turu rövanş maçlarını beklemeye başladı. Temsilcilerimizin de sahne alacağı gecede oynanacak maçları bir araya getirdik. Peki, 25 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var ve hangi kanallarda canlı yayınlanacak?