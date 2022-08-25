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Bugün kimin maçı var? 25 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Avrupa futbolunda bu akşam gözler kupa maçlarına çevrilmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarında birbirinden çekişmeli oldukça önemli maçlar oynanacak. İşte, günün programı ve maçların yayınlanacağı kanallar ile saatleri...

25.08.2022 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Futbol dünyası bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak play-off turu rövanş maçlarını beklemeye başladı. Temsilcilerimizin de sahne alacağı gecede oynanacak maçları bir araya getirdik. Peki, 25 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var ve hangi kanallarda canlı yayınlanacak?

  • FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI (25 AĞUSTOS 2022)

    AVRUPA LİGİ (EXXEN)

    19:00 Zalgiris Vilnius - Ludogorets

    19:00 AEK Larnaca - Dnipro

    19:30 Silkeborg - Helsinki

    20:00 Fenerbahçe - A. Wien

    20:00 Sivasspor - Malmö

  • 20:00 Omonia - Gent

    20:00 Fc Sheriff - Pyunik

    22:00 Shamrock - Ferencvaros

    22:00 Hearts - Zürich

    22:00 Olympiakos - Ap. Limassol

  • KONFERANS LİGİ (EXXEN)

    20:00 Viborg - West Ham

    20:00 Slavia Prag - Rakow

    20:00 CFR Cluj - Maribor

    20:00 Hap. Beer Sheva - Universitatea Craiova

    20:00 Basel - CSKA Sofya

    20:00 Fehervar FC - Köln

    20:00 Viking - FCSB

    20:00 Twente - Fiorentina

    20:00 Wolfsberger AC - Molde

    20:00 Slavia - Rakow Cze.

    20:00 AIK Stockholm - Slovacko

  • 21:00 Anderlecht - Young Boys

    21:00 Nice - Mac.Tel Aviv

    21:00 Hamrun S. - Partizan

    21:00 Balkanlar - Shkupi

    21:30 Dudelange - Lech Poznan

    21:30 S. Bratislava - Zrinjsk

    21:45 Antwerp - M.Başakşehir

    21:45 Linfield - Rigas

    22:00 Hajduk - Villarreal

    22:00 Gil Vicente - Alkmaar

    22:00 Rapid Wien - Vaduz

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