Bugün kimin maçı var 22 Eylül Perşembe 2022? Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var 22 Eylül Perşembe 2022? İşte günün maç programı

Futbolda heyecan bu hafta Uluslar Ligi ile devam ediyor. Geçtiğimiz gün itibariyle başlayan 5. hafta grup maçlarında bugün tam 10 mücadele ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var ve hangi kanallarda yayınlanacak?

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