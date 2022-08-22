Bugün kimin maçı var 22 Ağustos 2022? Bugün hangi maçlar var ve ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Hangi lig hangi kanalda yayınlanıyor?

Bugün kimin maçı var 22 Ağustos 2022? Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunda sezon açıldı ve birbirinden heyecanlı karşılaşmalar izleyicilerle buluşmaya başladı. Süper Lig ve özellikle 5 büyük ligdeki maçları takip eden futbolseverler için günün programını bir araya getirdik. Peki, bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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