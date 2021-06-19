Euro 2020'de heyecan bugün 3 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ EURO 2020 MAÇLARI

EURO 2020 Macaristan-Fransa

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşılaşıyor. Macaristan-Fransa maçı cumartesi saat 16.00 canlı yayınla TRT 1'den naklen yayınlanacak.

EURO 2020 Portekiz-Almanya

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz-Almanya maçı cumartesi günü saat 19.00'da canlı yayınla TRT 1'den canlı yayınlanacak.

EURO 2020 İspanya-Polonya

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç karşılaşıyor. İspanya-İsveç maçı cumartesi günü saat 22.00'de canlı yayınla TRT 1'den naklen yayınlanacak.