Euro 2020'de heyecan bugün 2 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

15 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI

16:00 Euro 2020 Hollanda - Ukrayna / TRT 1

18:55 Euro 2020 Macaristan - Portekiz / TRT 1

21:55 Euro 2020 Fransa - Almanya / TRT 1