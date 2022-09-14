Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Bugün hangi maçlar var ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Bugün hangi maçlar var?

Avrupa kupalarında gözler bu akşam Şampiyonlar Ligi maçlarına çevrilmiş durumda. Bugün birbirinden çekişmeli 9 mücadele, Exxen ve TV8,5 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar ve hangi kanallarda izleyicilerle buluşacak? İşte, 14 Eylül 2022 Çarşamba gününün programı...

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