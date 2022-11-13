Bugün kimin maçı var 13 Kasım 2022? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pazar günü maçları neler? Hangi lig hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de günün maç programı

Futbolda yerel liglerde Dünya Kupası öncesi arası son hafta maçları oynanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın sahne alacağı günde birbirinden çarpıcı 4 karşılaşma ekranlara gelecek. İşte, 13 Kasım 2022 Pazar günü programı...

ABONE OL