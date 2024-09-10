Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bugün kimin maçı var? 10 Eylül Salı Uluslar Ligi bugünkü maç programı

        Bugün kimin maçı var? 10 Eylül Salı Uluslar Ligi bugünkü maç programı

        Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçların bitimiyle gözler bugünkü müsabakalara çevrildi. Uluslar Ligi'nde bugün Hollanda, Almanya, İngiltere, Macaristan, Çekya gibi takımlar sahaya çıkacak. Liglere verilen arada Uluslar Ligi maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmaların başlangıç saatini merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 10 Eylül Salı maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uluslar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmada milli takımımız İzlanda'yı 3-1 mağlüp etti. Öte yandan Fransa Belçika'yı 2-0 yenerken, İtalya ise İsrail deplasmanında 1-2 kazanmayı başardı. Peki, sporseverlerin heyecanla beklediği bugünkü maç programında hangi takımlar yer alıyor. İşte, bugünün Uluslar Ligi maç takvimi...

        • 2

          21.45 Hollanda- Almanya (TV 8.5)

          21.45 Macaristan- Bosna Hersek (EXXEN)

          21.45 İngiltere- Finlandiya (EXXEN)

        • 3

          21.45 Arnavutluk- Gürcistan (EXXEN)

          21.45 Çekya- Ukrayna (EXXEN)

          21.45 İrlanda- Yunanistan (EXXEN)

        • 4

          19.00 Letonya- Faroe Adaları (TV 8.5)

          21.45 K. Makedonya- Ermenistan (EXXEN)

          21.45 Andorra- Malta (EXXEN)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Habertürk Anasayfa