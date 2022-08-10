Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Bugünün maçları ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Ağustos 2022 Günü Maç Programı

21:45 - Sheffield W. - Sunderland

Futbol İngiltere Lig Kupası Sheffield W. - Sunderland takımları karşı karşıya geliyor. 10.08.2022 Çarşamba günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Real Madrid - Frankfurt

Futbol UEFA Süper Kupa Real Madrid - Frankfurt takımları karşı karşıya geliyor. 10.08.2022 Çarşamba günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TV 8,5 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

19:00 - Guimaraes - Hajduk Split