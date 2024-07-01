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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün kimin maçı var? 1 Temmuz Pazartesi EURO 2024 bugünkü maç programı

        Bugün kimin maçı var? 1 Temmuz Pazartesi EURO 2024 bugünkü maç programı

        Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçlarda İngiltere normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 Slovenya'yı yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan İspanya, Gürcistan'ı 4-1'lik skorla geçerek çeyrek final bileti kazandı. Bu kapsamda sporseverler "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, 1 Temmuz EURO 2024 bugünkü maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:36
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        • 1

          EURO 2024 çeyrek final heyecanı sürüyor. Almanya ve İsviçre'nin üst tura yükselmesinin ardından İngiltere ve İspanya'da rakiplerini eledi. Sonuçların belli olmasıyla futbolseverler bugün kimin maçı var sorusunu merak etmeye başladı. İşte maçların başlama saati...

        • 2

          19.00 Fransa- Belçika

          Düsseldorf Arena'da oynanacak olan Fransa- Belçika çeyrek final maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı İsveç hakem G. Nyberg yönetecek.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe

          Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Mangala, Onana, Lukebakio, De Bruyne, Doku, Lukaku

        • 4

          22.00 Portekiz- Slovenya

          Franfurt Arena'da oynanacak olan Portekiz- Slovenya maçı 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem D. Orsato düdük çalacak.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Vitinha, Palhinha, Bernardo Silva, Fernandes, Leao, Ronaldo

          Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stajonevic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

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