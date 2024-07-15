Bugün kargolar çalışacak mı? 15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, dağıtım olacak mı?
Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik günü. Bu sene Pazartesi gününe gelen 15 Temmuz dolayısı ile kargoların kapalı olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatillerde kargolar kapalı olduğundan 15 Temmuz günü de kargoların kapalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, kargolar bugün çalışacak mı? İşte detaylar!
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene de ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatillerde kargolar kapalı olduğundan bugün kargoda işi olan vatandaşlar kargolar açık mı araştırması yapmaya başladı. İşte detaylar...
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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 6752 sayılı yasanın ardından 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmi tatil olarak ilan edildi. Ülkemizde de 2016'dan beri resmi tatil olarak kutlanmakta.
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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
Diğer resmi tatillerde de olduğu gibi kargo şirketleri bugün kapalı olacak. Dağıtımlar 16 Temmuz Salı günü itibariyle devam edecek.
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15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLUYOR?
Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler.
Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.