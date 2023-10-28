29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim öncesinde kargo bekleyen ve ürün teslimatı yapmayı düşünenler 28 Ekim yani bugün kargoların çalışıp çalışmayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...