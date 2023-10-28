Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılı yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu önemli gün öncesinde 28 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte 28 Ekim Cumartesi kargoların çalışma saatleri...
- 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim öncesinde kargo bekleyen ve ürün teslimatı yapmayı düşünenler 28 Ekim yani bugün kargoların çalışıp çalışmayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
- 2
28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar sürüyor.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
- 3
Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır.
-
- 4
29 EKİM’DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
- 5